Полиция составила фоторобот мужчины, который нападал на женщин

Полиция ищет мужчину

Ярославские полицейские составили фоторобот мужчины, который напал на женщину в центре города.

Преступление произошло 16 сентября приблизительно с 17:30 до 18:20 на проспекте Октября у дома №34/21. Мужчина жестоко избил женщину и убежал.

Приметы подозреваемого: мужчине на вид около 30 лет, спортивного телосложения, рост около 167 сантиметров. Был одет в черную толстовку с надписью «Кирилл всегда прав», спортивные штаны с лампасами белого цвета, на ногах спортивная обувь, на голове спортивная кепка. Составлен фоторобот.

— Если вы располагаете сведениями, которые могут помочь в розыске подозреваемого, обращайтесь в полицию по телефонам 72-94-07, 30-02-02, — попросили в УМВД по Ярославской области.