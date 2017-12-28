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Брошенного матерью ребёнка хотят забрать родственники. Но им не дадут

28 декабря 2017
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дети, мать, Ярославль, бросили ребенка, поиски женщины

Родственники пропавшей Светланы Вишняковой собираются забрать её 11-месячную дочку себе. Об этом 76.ru рассказала сестра Светланы Анастасия. Сейчас малышка, брошенная мамой, находится в больнице. Однако просто так родственники забрать девочку не смогут. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

— О ситуации знаю. Забрать ребёнка могут только законные представители, то есть родители, или опекуны. Девочку нашли в ужасных условиях, в притоне. Конечно, ей там было плохо. Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей. Маму так и не нашли. Найдём, будем с ней разбираться, — сказал Михаил Крупин.

По словам сестры пропавшей женщины, родственники и сами не представляют, где она, и что с ней могло случиться.

— Раньше Светлана никогда не пропадала. Мы очень за неё переживаем, ведь у неё не отвечает телефон, — говорит Анастасия.

Напомним, сообщение о пропаже 24-летней Светланы Вишняковой поступило накануне от УМВД по Ярославской области. Женщина оставила свою 11-месячную дочку с незнакомыми людьми и исчезла. Сейчас её разыскивает полиция.

Анна Лурье
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Фото: Светлана Вишнякова/Vk.com
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