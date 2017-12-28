Ярославль и Рыбинск могут попасть в программу «Орел и решка»

Ярославль участвует в голосовании

Ведущие программы «Орел и решка» напутешествовались по миру и собираются снимать новые выпуски в России. Чтобы выбрать города, в которых будут проходить съемки, на сайте телеканала «Пятница» запустили голосование.

Сейчас лидирует Норильск — 8699 голосов, на втором месте Южно-Сахалинск — 5076 голосов, треть место и 2006 голосов у Ставрополя. Ярославль пока набрал в народном голосовании только 106 голосов, а Рыбинск — 19.

Давайте поддержим наши города! Голосование проходит здесь.

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