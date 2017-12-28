В Ярославле запустили повреждённый коллектор: куда попадут зелёные масла

Утечка нефтепродуктов произошла из-за чёрных копателей

Делегация экологов, правоохранителей и чиновников поехала в район Юбилейного моста, чтобы посмотреть на напорный коллектор, который недавно повредили чёрные копатели.

— Объект повредили при несанкционированных земляных работах, — уточнили в мэрии Ярославля. — Чтобы загрязненные дренажные воды не попали в Волгу, канализационно-насосную станцию вывели из работы.

После того как место обследовали, специалисты «Ярославльводоканала» восстановили и запустили коллектор. Сейчас власти уверяют, что опасность миновала — загрязнённые воды перекачивают на очистные сооружения. Это значит, что зелёные масла не попадут в реку.

Напомним, на днях сотрудники предприятия «Ярославльводоканал» забили тревогу — на берег Волги, откуда берут воду для подачи в дома горожан, попали нефтепродукты. Коммунальщики тут же сообщили об этом в природоохранную прокуратуру.