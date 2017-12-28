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В Ярославле запустили повреждённый коллектор: куда попадут зелёные масла

28 декабря 2017
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экология, Волга, нефтепродукты, Ярославль

Делегация экологов, правоохранителей и чиновников поехала в район Юбилейного моста, чтобы посмотреть на напорный коллектор, который недавно повредили чёрные копатели.

— Объект повредили при несанкционированных земляных работах, — уточнили в мэрии Ярославля. — Чтобы загрязненные дренажные воды не попали в Волгу, канализационно-насосную станцию вывели из работы.

После того как место обследовали, специалисты «Ярославльводоканала» восстановили и запустили коллектор. Сейчас власти уверяют, что опасность миновала — загрязнённые воды перекачивают на очистные сооружения. Это значит, что зелёные масла не попадут в реку.

Зелёное масло — это смесь высокомолекулярных полициклических ароматических углеводородов, получаемая перегонкой смолы — продукта пиролиза нефтей и нефтепродуктов. Применяется главным образом как сырьё для получения сажи, используемой в резиновой, лакокрасочной и полиграфической промышленности.

Напомним, на днях сотрудники предприятия «Ярославльводоканал» забили тревогу — на берег Волги, откуда берут воду для подачи в дома горожан, попали нефтепродукты. Коммунальщики тут же сообщили об этом в природоохранную прокуратуру.

Михаил Контуев
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Фото: Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура
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