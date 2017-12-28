В Ярославле застукали коммунальщиков, посыпающих дорогу песком

Оказывается, есть песок, которым можно посыпать дороги

В Ярославле в Красноперекопском районе застукали коммунальщиков, посыпающих дорогу песком. Напомним, в этом году мэр строго запретил это делать — от песка больше грязи, чем плюсов для уборки гололёда. В городской администрации объяснили, что происходит на улице Нефтяников.

— Это белый речной песок вперемешку с технической смесью (бузун), — пояснил глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Он ограниченно используется для предотвращения гололеда и легко выметается.

Тому, что белый песок выглядит как обычный, нашёлся ответ: при сырости речной песок приобретает такой цвет.