Сидеть дома или уехать из города: что будут делать ярославцы в новогоднюю ночь

Большинство опрошенных сказали, что Новый год встретят дома

Ярославцы поделились своими планами на новогоднюю ночь в опросе, который мы провели в нашей группе «ВКонтакте».

На данный момент в голосовании приняли участие 830 человек. И больше половины из них — 457 человек — сказали, что будут сидеть дома. Ещё 124 человека планируют уехать из города. 85 человек признались, что им придётся в эту ночь работать.

99 человек планируют выбраться в новогоднюю ночь на свежий воздух. 56 участников опроса сказали, что погуляют на Советской площади, а 43 — у дома.

— А я буду спать, — говорит Катерина Гладких. — Я и так год не высыпаюсь.

А для тех, кто ещё не определился с планами на новогоднюю ночь и на каникулы в целом, мы публикуем полную программу новогодней ночи на Советской площади и массовых гуляний, которые будут проходить ежедневно до 8 января. Кстати, транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до утра — расписание.