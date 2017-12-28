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Сидеть дома или уехать из города: что будут делать ярославцы в новогоднюю ночь
28 декабря 2017
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Ярославцы поделились своими планами на новогоднюю ночь в опросе, который мы провели в нашей группе «ВКонтакте».
На данный момент в голосовании приняли участие 830 человек. И больше половины из них — 457 человек — сказали, что будут сидеть дома. Ещё 124 человека планируют уехать из города. 85 человек признались, что им придётся в эту ночь работать.
99 человек планируют выбраться в новогоднюю ночь на свежий воздух. 56 участников опроса сказали, что погуляют на Советской площади, а 43 — у дома.
— А я буду спать, — говорит Катерина Гладких. — Я и так год не высыпаюсь.
А для тех, кто ещё не определился с планами на новогоднюю ночь и на каникулы в целом, мы публикуем полную программу новогодней ночи на Советской площади и массовых гуляний, которые будут проходить ежедневно до 8 января. Кстати, транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до утра — расписание.
Фото: Александра Савельева
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