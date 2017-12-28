Обратная связь

Город

В ярославском кафе «Шашлык-Машлык» напали на детский «Ревизорро»

28 декабря 2017
6 937 29
Ярославль, Ревизорро, Ирина Ух

В ярославском кафе «Шашлык-Машлык» произошла потасовка между работниками заведения и съёмочной группой «Ревизорро с Ириной Ух» (детская версия передачи). По предварительной информации, именно сотрудники кафе напали на ведущую популярной программы. Но в полиции этот момент пока не уточняют.

— В полицию поступило обращение об инциденте в кафе. В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, —рассказали в УМВД по Ярославской области.

Подробности уточняются.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Ревизорро с Ириной Ух/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Тысячи ярославцев в Новый год споют песню Дениса Майданова и гимн России

Новостройки 3 584 Вторичное жилье 4 353 Сдам в аренду 689 Коммерческая 170
Добавить объявление о продаже недвижимости
Стиль и красота
За шубкой: на ликвидацию в «Мишель»

За шубкой: на ликвидацию в «Мишель»
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером

Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером

Фильм недели
25 декабря
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (5): типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
Комментарии (29): во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,26 58,04
EUR 68,40 69,09
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 29.12
USD 57,63 0,17
EUR 68,79 0,55
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2017. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.