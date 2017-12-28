В ярославском кафе «Шашлык-Машлык» напали на детский «Ревизорро»

На маленькую ведущую напали сотрудники кафе

В ярославском кафе «Шашлык-Машлык» произошла потасовка между работниками заведения и съёмочной группой «Ревизорро с Ириной Ух» (детская версия передачи). По предварительной информации, именно сотрудники кафе напали на ведущую популярной программы. Но в полиции этот момент пока не уточняют.

— В полицию поступило обращение об инциденте в кафе. В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, —рассказали в УМВД по Ярославской области.

Подробности уточняются.