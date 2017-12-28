|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В ярославском кафе «Шашлык-Машлык» напали на детский «Ревизорро»
28 декабря 2017
6 937 29
В ярославском кафе «Шашлык-Машлык» произошла потасовка между работниками заведения и съёмочной группой «Ревизорро с Ириной Ух» (детская версия передачи). По предварительной информации, именно сотрудники кафе напали на ведущую популярной программы. Но в полиции этот момент пока не уточняют.
— В полицию поступило обращение об инциденте в кафе. В настоящее время проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, —рассказали в УМВД по Ярославской области.
Подробности уточняются.
Фото: Ревизорро с Ириной Ух/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 584 Вторичное жилье 4 353 Сдам в аренду 689 Коммерческая 170 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Стиль и красота
Фильм недели
25 декабря
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров