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Тысячи ярославцев в Новый год споют песню Дениса Майданова и гимн России
28 декабря 2017
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Кучу незабываемых сюрпризов обещают ярославцам в новогоднюю ночь на Советской площади организаторы праздника. Массовые гулянья начнутся 31 декабря в десять часов вечера.
— Нас ждёт уникальное световое шоу, экраном для которого выступит здание областного правительства, с главным героем — символом региона, ярославским мишкой, — говорят организаторы праздничных гуляний. — Пройдёт несколько флешмобов. Один из них — самое массовое новогоднее караоке. Тысячи людей вместе споют песню Дениса Майданова «Моя Ярославия» и гимн России.
Напомним, что праздник на Советской площади будет идти до шести утра. Световое шоу в новогоднюю ночь начнется сразу после боя курантов и до четырёх часов утра будет показано еще трижды.
На сцене для гостей выступят Наташа Королева, Вадим Казаченко и Татьяна Овсиенко. Ведущими вечера будут народный артист России Валерий Кириллов, актриса театра имени Федора Волкова Татьяна Коровина.
Смотрите полную программу новогодней ночи на Советской площади и массовых гуляний, которые будут проходить ежедневно до 8 января. Транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до утра — расписание.
Фото: Александра Савельева
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