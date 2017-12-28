Тысячи ярославцев в Новый год споют песню Дениса Майданова и гимн России

Новогоднее шоу в Ярославле продлится до шести часов утра

Кучу незабываемых сюрпризов обещают ярославцам в новогоднюю ночь на Советской площади организаторы праздника. Массовые гулянья начнутся 31 декабря в десять часов вечера.

— Нас ждёт уникальное световое шоу, экраном для которого выступит здание областного правительства, с главным героем — символом региона, ярославским мишкой, — говорят организаторы праздничных гуляний. — Пройдёт несколько флешмобов. Один из них — самое массовое новогоднее караоке. Тысячи людей вместе споют песню Дениса Майданова «Моя Ярославия» и гимн России.

Напомним, что праздник на Советской площади будет идти до шести утра. Световое шоу в новогоднюю ночь начнется сразу после боя курантов и до четырёх часов утра будет показано еще трижды.

На сцене для гостей выступят Наташа Королева, Вадим Казаченко и Татьяна Овсиенко. Ведущими вечера будут народный артист России Валерий Кириллов, актриса театра имени Федора Волкова Татьяна Коровина.

Смотрите полную программу новогодней ночи на Советской площади и массовых гуляний, которые будут проходить ежедневно до 8 января. Транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до утра — расписание.