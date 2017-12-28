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Власти попросили ярославцев почаще охотиться на бобров

28 декабря 2017
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охота, Ярославская область, бобры

В Ярославской области развелось так много бобров, что власти попросили охотников почаще ловить этих животных.

За 2017 год их популяция вновь выросла, сегодня в регионе насчитывают около 20,2 тысячи бобров, которые устраивают немало проблем. Так, из-за их стараний на региональных дорогах 242 раза за год случались затопления.

 — Также бобров по осени нередко уже замечали в городской черте, живут они в норах, которые сами и роют, или в хатках, — рассказали в департаменте охраны окружающей среды Ярославской области. — Если позволяют условия, высокий берег реки, то они роют для себя норы, вход которой находится под водой, а сама нора напоминает сложное строение с несколько входами и выходами. Но если плохой, рыхлый берег, то бобры строят хатки. На строительство такого жилища, как хатка идут ветки, бревна, трава, глина.

Чиновники попросили охотников обратить внимание на такую добычу, как бобр во время сезона охоты, который длится до 28 февраля будущего года. Получить разрешение на охоту можно по адресу в Ярославле: улица Свободы, 62, (5 этаж), кабинет 511.

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Анна Елкина
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Фото: Департамент охраны окружающей среды ЯО
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