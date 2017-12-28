|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Власти попросили ярославцев почаще охотиться на бобров
28 декабря 2017
3 020 10
В Ярославской области развелось так много бобров, что власти попросили охотников почаще ловить этих животных.
За 2017 год их популяция вновь выросла, сегодня в регионе насчитывают около 20,2 тысячи бобров, которые устраивают немало проблем. Так, из-за их стараний на региональных дорогах 242 раза за год случались затопления.
— Также бобров по осени нередко уже замечали в городской черте, живут они в норах, которые сами и роют, или в хатках, — рассказали в департаменте охраны окружающей среды Ярославской области. — Если позволяют условия, высокий берег реки, то они роют для себя норы, вход которой находится под водой, а сама нора напоминает сложное строение с несколько входами и выходами. Но если плохой, рыхлый берег, то бобры строят хатки. На строительство такого жилища, как хатка идут ветки, бревна, трава, глина.
Чиновники попросили охотников обратить внимание на такую добычу, как бобр во время сезона охоты, который длится до 28 февраля будущего года. Получить разрешение на охоту можно по адресу в Ярославле: улица Свободы, 62, (5 этаж), кабинет 511.
Читайте также: охотники расставили капканы на бобров прямо в центре Рыбинска.
Может, вам удобнее читать нас в Telegram? Там еще можно подсмотреть за жизнью редакции.
Фото: Департамент охраны окружающей среды ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 584 Вторичное жилье 4 353 Сдам в аренду 689 Коммерческая 170 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Стиль и красота
Фильм недели
25 декабря
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров