На такси в Геленджик: поездка из Ярославля вошла в топ-10 самых дальних

Ярославцы на такси доехали до Геленджика

Бывает, что и для поездки из одного конца Ярославля в другой на такси жалко денег, но, как оказалось, некоторые не скупятся на поездки между городами и даже странами. Сервис «Максим» исследовал поездки по 235 городам России. Заказ машины из Ярославля вошел в топ-10 самых дальних поездок. Из детской зубной больницы нашего города ярославцы доехали на такси до черноморского курорта — Геленджика. Протяженность маршрута составила 1763 километра, и это пятое место рейтинга.

Самой продолжительной поездкой 2017 года была поездка из города Изобильный Ставропольского края в Екатеринбург. Пассажиры проехали больше 2300 километров.

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