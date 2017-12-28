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На такси в Геленджик: поездка из Ярославля вошла в топ-10 самых дальних
28 декабря 2017
4 084 14
Бывает, что и для поездки из одного конца Ярославля в другой на такси жалко денег, но, как оказалось, некоторые не скупятся на поездки между городами и даже странами. Сервис «Максим» исследовал поездки по 235 городам России. Заказ машины из Ярославля вошел в топ-10 самых дальних поездок. Из детской зубной больницы нашего города ярославцы доехали на такси до черноморского курорта — Геленджика. Протяженность маршрута составила 1763 километра, и это пятое место рейтинга.
Самой продолжительной поездкой 2017 года была поездка из города Изобильный Ставропольского края в Екатеринбург. Пассажиры проехали больше 2300 километров.
Читайте также: город в Ярославской области вошел в топ-5 самых древних туристических мест.
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Фото: Александра Савельева
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