Ярославцев приглашают на забег в поддержку олимпийской сборной России

Старт забега 1 января в 9 часов от часовни Казанской Божьей матери

Мэрия Ярославля предлагает ярославцам забегом поддержать олимпийскую сборную России. Старт забега 1 января в 9 часов от часовни Казанской Божьей матери.

Вместе с ярославцами пробегут руководитель федерации триатлона Ярославской области Сергей Тихун, чемпион Европы по триатлону Иван Васильев, чемпион мира по зимнему триатлону Юлия Сергеева, победитель первенства мира по триатлону Роман Васин.

— Организаторами мероприятия выступили участники Олимпийских игр — главный тренер Федерации триатлона России Игорь Сысоев и Мария Шорец совместно с Федерацией триатлона России, — сообщили в мэрии Ярославля.

Олимпийскую сборную таким образом поддержат еще в пяти городах России: Москве, Самаре, Ижевске, Ростове-на-Дону и в Бронницах.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте titan-race.ru.

Если утреннего забега покажется мало, то в 14 часов возле памятника Некрасову можно будет пробежаться еще и с «трезвыми ярославцами».