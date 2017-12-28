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Ярославцев приглашают на забег в поддержку олимпийской сборной России
28 декабря 2017
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Мэрия Ярославля предлагает ярославцам забегом поддержать олимпийскую сборную России. Старт забега 1 января в 9 часов от часовни Казанской Божьей матери.
Вместе с ярославцами пробегут руководитель федерации триатлона Ярославской области Сергей Тихун, чемпион Европы по триатлону Иван Васильев, чемпион мира по зимнему триатлону Юлия Сергеева, победитель первенства мира по триатлону Роман Васин.
— Организаторами мероприятия выступили участники Олимпийских игр — главный тренер Федерации триатлона России Игорь Сысоев и Мария Шорец совместно с Федерацией триатлона России, — сообщили в мэрии Ярославля.
Олимпийскую сборную таким образом поддержат еще в пяти городах России: Москве, Самаре, Ижевске, Ростове-на-Дону и в Бронницах.
Зарегистрироваться на забег можно на сайте titan-race.ru.
Если утреннего забега покажется мало, то в 14 часов возле памятника Некрасову можно будет пробежаться еще и с «трезвыми ярославцами».
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Фото: Александра Савельева
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