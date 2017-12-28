|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В день своего 70-летия «Трактор» переиграл «Локомотив»
27 декабря 2017
754 0
Сегодня «Локомотив» провел заключительный матч в этом году против «Трактора» в Челябинске.
Уже в начале второй минуты матча «Локомотив» поразил ворота соперника — отличился Александр Полунин. В середине периода хозяева сравняли счет. Вторая двадцатиминутка по голам практически повторила первый игровой отрезок. На двадцать второй минуте Якуб Накладал вернул ярославцам лидерство, но удержать его удалось только до середины периода. Воспользовавшись удалением в составе «Локомотива», «Трактор» на шестнадцатой секунде реализовал численное преимущество. На перерыв команды ушли со счетом 2:2. Точку в матче поставил Артем Пеньковский, поразивший с неудобной руки ворота голкипера «железнодорожников» Александра Судницина.
Итог матча 3:2.
Следующую игру «Локомотив» проведет 3 января в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 28.12.2017 Wildberries представляет выгодные предложения по промо-кодам
|
Стиль и красота
Фильм недели
25 декабря
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров