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В день своего 70-летия «Трактор» переиграл «Локомотив»

27 декабря 2017
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хоккей, Ярославль, Локомотив Ярославль

Сегодня «Локомотив» провел заключительный матч в этом году против «Трактора» в Челябинске.

Уже в начале второй минуты матча «Локомотив» поразил ворота соперника — отличился Александр Полунин. В середине периода хозяева сравняли счет. Вторая двадцатиминутка по голам практически повторила первый игровой отрезок. На двадцать второй минуте Якуб Накладал вернул ярославцам лидерство, но удержать его удалось только до середины периода. Воспользовавшись удалением в составе «Локомотива», «Трактор» на шестнадцатой секунде реализовал численное преимущество. На перерыв команды ушли со счетом 2:2. Точку в матче поставил Артем Пеньковский, поразивший с неудобной руки ворота голкипера «железнодорожников» Александра Судницина.

Итог матча 3:2.

Следующую игру «Локомотив» проведет 3 января в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».

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