В Ярославле проверили маршрутки

В Заволжском районе сотрудники ГИБДД проверили маршрутки

Сегодня в Заволжском районе сотрудники ГИБДД и департамента городского хозяйства мэрии проверили, как маршрутки перевозят пассажиров.

Подставные пассажиры ехали в транспорте и снимали на видео все нарушения маршрутчиков. А на конечной остановке «Машприбор» водителей дожидались дорожные инспекторы.

— Во время рейда были выявлены нарушения: неиспользование ремня безопасности, некоторые технические неисправности и высадка пассажиров в неположенном месте, — отметил государственный инспектор отделения технического надзора ГИБДД УМВД России по Ярославской области Виталий Ромашкин.

Сотрудники ГИБДД отметили, что маршрутки гораздо реже стали нарушать правила дорожного движения.

Напомним, в скором времени ярославские маршрутки планируют оборудовать Wi-Fi точками и розетками для подзарядки телефонов.