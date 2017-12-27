В Ярославле проверили маршрутки

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Сегодня в Заволжском районе сотрудники ГИБДД и департамента городского хозяйства мэрии проверили, как маршрутки перевозят пассажиров.
Подставные пассажиры ехали в транспорте и снимали на видео все нарушения маршрутчиков. А на конечной остановке «Машприбор» водителей дожидались дорожные инспекторы.
— Во время рейда были выявлены нарушения: неиспользование ремня безопасности, некоторые технические неисправности и высадка пассажиров в неположенном месте, — отметил государственный инспектор отделения технического надзора ГИБДД УМВД России по Ярославской области Виталий Ромашкин.
Сотрудники ГИБДД отметили, что маршрутки гораздо реже стали нарушать правила дорожного движения.
Напомним, в скором времени ярославские маршрутки планируют оборудовать Wi-Fi точками и розетками для подзарядки телефонов.
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Фото: мэрия Ярославля
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