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В супермаркете Петербурга взорвалась самодельная бомба

27 декабря 2017
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взрыв, Питер

В среду вечером в супермаркете «Перекресток» (Санкт-Петербург) прогремел взрыв. По последним данным известно, что девять человек были госпитализированы.

По информации ТАСС, взрыв неустановленного устройства произошел на первом этаже развлекательного комплекса «Гигант Холл» в районе камер хранения продуктового магазина.

— В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет, — приводит агентство слова главного управления МЧС по Петербургу.

Из магазина были эвакуированы 70 человек.

— Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы, — пишет РИА «Новости».

Источник ТАСС поясняет, что взрыв не вызвал серьезных разрушений.

— Разрушения не очень сильные, поврежден кассовый аппарат, частично потолок и одна стена, — сообщает собеседник ТАСС.

В настоящий момент следствие выясняет причины произошедшего. По предварительной оценке взрывотехников, произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте, сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

— Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу по факту совершенного общеопасным способом в одном из торговых центров города покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в пресс-релизе.

Сергей Жигальцев
Фото: vk.com/spb_today
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