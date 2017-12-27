В супермаркете Петербурга взорвалась самодельная бомба

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В среду вечером в супермаркете «Перекресток» (Санкт-Петербург) прогремел взрыв. По последним данным известно, что девять человек были госпитализированы.
По информации ТАСС, взрыв неустановленного устройства произошел на первом этаже развлекательного комплекса «Гигант Холл» в районе камер хранения продуктового магазина.
— В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет, — приводит агентство слова главного управления МЧС по Петербургу.
Из магазина были эвакуированы 70 человек.
— Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы, — пишет РИА «Новости».
Источник ТАСС поясняет, что взрыв не вызвал серьезных разрушений.
— Разрушения не очень сильные, поврежден кассовый аппарат, частично потолок и одна стена, — сообщает собеседник ТАСС.
В настоящий момент следствие выясняет причины произошедшего. По предварительной оценке взрывотехников, произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте, сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
— Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу по факту совершенного общеопасным способом в одном из торговых центров города покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в пресс-релизе.
Фото: vk.com/spb_today
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