Главный Дед Мороз рассказал, о чем мечтают ярославские дети

Дед Мороз встретился с детьми на Советской площади

В Ярославль сегодня приехал главный Дед Мороз из Великого Устюга. 1 ноября он отправился в путешествие по стране, наш город стал последней остановкой перед финишем путешествия новогоднего волшебника в Москве.

Маленькие ярославцы встретили Деда Мороза с песнями и танцами в его резиденции, которая уже неделю работает на Советской площади. Перед встречей дети писали волшебнику письма, в которых рассказывали о своих желаниях. В свою очередь Дед Мороз постарался исполнить все мечты малышей.

— Мы собирали письма ребят, которые делились своими желаниями. Кто-то мечтал получить на Новый год игрушку, кто-то — гаджет. Ярославская девочка Полина хотела поплавать с дельфинами, а кто-то просто просил здоровья и благополучия своей семье, — рассказал один из организаторов акции, генеральный продюсер федерального телеканала Тимур Вайнштейн. — Мы постарались выполнить большинство этих пожеланий и привезти ребятам радость.

Завтра Дед Мороз посетит Николо-Сольбинский монастырь, а затем отправится в столицу, где 29 декабря начнётся фестиваль «Ледовая Москва».

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