Суд признал виновными экс-депутата и его четверых подельников в похищении предпринимателя

Суд вынес приговор пятерым ярославцам

Кировский районный суд вынес приговор экс-депутату Пречистенского сельского поселения Дмитрию Бобровскому и еще четверым его подельникам. Мужчин обвиняли по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений».

Суд установил, что пятеро мужчин вместе с 35-летним потерпевшим занимались бизнесом. В апреле 2016 года они обнаружили недостачу больше шести миллионов рублей, потерпевшего мужчину пригласили в офис и стали требовать вернуть деньги. Когда мужчина попытался уйти, его догнали, стащили по лестнице, затолкали в машину и увезли. Трое суток его удерживали и избивали сначала в заброшенном лагере, а затем в съемной квартире.

Предпринимателю чудом удалось освободиться. Он согласился встретиться с человеком, который должен был передать деньги в одном из банков. Там мужчине привлек внимание сотрудников службы безопасности, которые вызвали полицию.

— С учетом позиции государственного обвинителя в зависимости от роли и степени участия в совершенном преступлении суд приговорил злоумышленников к наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. — Трое злоумышленников в период расследования и рассмотрения уголовного дела находились под стражей, двое — взяты под стражу в зале суда.