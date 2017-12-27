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Известный блогер Илья Варламов назвал Ярославль городом, где хорошо живётся
27 декабря 2017
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Известный блогер Илья Варламов включил Ярославль в список городов, где, по его мнению, лучше всего живётся. Наш город занял 27-ю строчку из 35. Начиная с 36-й позиции (а это Сургут), Варламов озвучил города, где бы он жить не хотел. Замыкает рейтинг город Адлер. Его Варламов поставил на 55-е место.
— В Ярославле огромный потенциал для развития, — написал Варламов в своём блоге.
Первые три строчки этого рейтинга занимают Севастополь, Псков и Геленджик.
А недавно Варламов посмеялся над ярославскими заборами.
Фото: Александра Савельева
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