Власти потратили 5,5 миллиарда на расселение ветхого жилья

На расселение жилья власти потратили в этом году 590 миллионов рублей

В Ярославле областные власти отчитались по программе расселения ветхих и аварийных домов. В 2017 году в регионе смогли расселить 2042 человека из 916 жилых помещений общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. На это власти потратили 590 миллионов рублей. А за четыре года, пока шла программа расселения, — 5,5 миллиарда рублей.

— Тутаев и Углич досрочно завершили переселение людей из аварийного жилья, — отметил директор областного департамента строительства Виктор Неженец.

Тем временем в Ярославле выставят на аукцион территорию, которая освободилась после сноса старых домов.