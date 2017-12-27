Ярославскую область в этом году замусорили сотнями свалок

Так выглядит место, откуда убрали свалку

В этом году Ярославская область оказалась ещё более замусоренной, чем в прошлом. В регионе нашли 437 незаконных свалок, что на треть больше, чем в 2016.

К счастью, от большинства из них удалось избавиться в течение года — ликвидировали 416 мест свалок.

— Более 95 процентов выявленных свалок ликвидировано в Ярославле, Тутаевском, Рыбинском, Борисоглебском, Даниловском, Некрасовском, Ростовском, Переславском, Гаврилов-Ямском, Брейтовском районах, — рассказал заместитель председателя правительства Роман Колесов о грязных районах.

За незаконные свалки наказывают деньгами, как правило, отвечают местные администрации. Для человека штраф составит 1–2 тысячи рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей.

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