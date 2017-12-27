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В Ярославле из больницы сбежал пациент
27 декабря 2017
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В Ярославле из больницы сбежал пациент. Теперь его разыскивает полиция. За помощью к правоохранителям обратились родственники пропавшего 43-летнего Виктора Корешкова.
Как нам удалось выяснить, мужчина страдает психическим заболеванием.
— Он ушел из больницы в Ленинском районе 25 декабря. При себе у него паспорт и сотовый телефон, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Приметы: на вид 45 лет, рост 170—175 сантиметров, волосы волнистые темно-русого цвета, глаза серого цвета. Может носить бородку. Был одет: черная демисезонная куртка без капюшона, голубая рубашка, брюки темного цвета, ботинки темного цвета с острыми носам.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Виктора Корешкова, просьба сообщить в полицию по телефону 02, с сотового 102 или 8 (4852) 73-02-02.
Сегодня в Ярославле нашли подростка, который любил гулять по торговым центрам.
Фото: УМВД по ЯО
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