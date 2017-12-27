Водителям, сумевшим объехать ямы на «проспекте-убийце», выставили оценки

Автомобилисты устроили на проспекте Авиаторов ироническую акцию

Свое «фи» по поводу состояния проспекта Авиаторов ярославские автомобилисты выразили в виде флешмоба. Они вышли к дороге и стали ставить баллы водителям, проезжающим в этом месте. Они поднимали таблички, как это делают жюри в КВН. Всё это сняли на видео.

— Тысячи людей ежедневно ездят по этой дороге, десятки еженедельно пробивают колеса, ямам уже можно имена собственные давать, — говорит председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев России» Темур Абдуллаев.

Участники акции не требуют капитального ремонта дороги зимой. Но намекают властям, что несколько машин литого асфальта помогли бы и уменьшить пробки, и не нагнетать недовольство.

У автомобилистов есть претензии к состоянию дороги на проспекте Авиаторов



— Да, мы всё это показали в ироничной форме, но указываем на серьезную проблему, — отметил участник акции Алексей Баканов.

Напомним, власти обещали отремонтировать проспект Авиаторов в следующем году.

А накануне в интернете появилось еще одно видео на дорожную тему. На нем как раз видно, как рабочие укладывают в Ярославле асфальт на заснеженную дорогу.