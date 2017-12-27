|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Водителям, сумевшим объехать ямы на «проспекте-убийце», выставили оценки
27 декабря 2017
1 019 1
Свое «фи» по поводу состояния проспекта Авиаторов ярославские автомобилисты выразили в виде флешмоба. Они вышли к дороге и стали ставить баллы водителям, проезжающим в этом месте. Они поднимали таблички, как это делают жюри в КВН. Всё это сняли на видео.
— Тысячи людей ежедневно ездят по этой дороге, десятки еженедельно пробивают колеса, ямам уже можно имена собственные давать, — говорит председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев России» Темур Абдуллаев.
Участники акции не требуют капитального ремонта дороги зимой. Но намекают властям, что несколько машин литого асфальта помогли бы и уменьшить пробки, и не нагнетать недовольство.
— Да, мы всё это показали в ироничной форме, но указываем на серьезную проблему, — отметил участник акции Алексей Баканов.
Напомним, власти обещали отремонтировать проспект Авиаторов в следующем году.
А накануне в интернете появилось еще одно видео на дорожную тему. На нем как раз видно, как рабочие укладывают в Ярославле асфальт на заснеженную дорогу.
Фото: Алексей Баканов
Видео: Дороги Ярославля/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 782 Вторичное жилье 4 704 Сдам в аренду 690 Коммерческая 173 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Стиль и красота
Фильм недели
позавчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров