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Мой папа — пожарный: дети спасателей сходили на работу в пожарную часть

27 декабря 2017
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пожарные, Ярославль, Рыбинск, день спасателя

Сегодня в России отмечают день Спасателя. Замечательный праздник в честь тех, кто первым приходит к нам на помощь, отважно бросается спасать нас из пожаров. Этих людей, если случится беда, мы видим в защитных костюмах и масках. Но сегодня мы покажем лица супергероев и их маленьких детей, к которым каждый вечер после трудного дня папы возвращаются домой.

Итак, наш фоторепортаж к Дню Спасателя:

Ольга Прохорова
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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