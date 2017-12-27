Мой папа — пожарный: дети спасателей сходили на работу в пожарную часть

На такого папу хочется быть похожим!

Сегодня в России отмечают день Спасателя. Замечательный праздник в честь тех, кто первым приходит к нам на помощь, отважно бросается спасать нас из пожаров. Этих людей, если случится беда, мы видим в защитных костюмах и масках. Но сегодня мы покажем лица супергероев и их маленьких детей, к которым каждый вечер после трудного дня папы возвращаются домой.

Итак, наш фоторепортаж к Дню Спасателя:

Старший прапорщик Виктор Перепелицын, старший инструктор-пожарный (спасатель) ФГКУ «СПСЧ ФПС по ЯО», дочь — София

Начальник ПСЧ №16 майор внутренней службы Грицак Д.Н. И дочка Таисия

Командир отделения ПСЧ№10 сержант внутренней службы Соловьев А.В. Дочка Алиса.

Помощник начальника караула ПСЧ№10 прапорщик внутренней службы Бабурин Д.С. Сыновья Кирилл и Владислав

Заместитель начальника ПСЧ №8 капитан внутренней службы Белов Р.А. Сыновья Антон и Паша.

Прапорщик в/с Игорь Шиш, старший инструктор по вождению пожарной машины. Дочь Лада и сын Глеб

Старший прапорщик в/с Алексей Геннадьевич Моторин, старший инструктор газодымозащитной службы, сын — Матвей.

Старший прапорщик в/с Игорь Горячев, старший инструктор газодымозащитной службы. Сыновья Иван и Максим