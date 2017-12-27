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Проблема
Уборка по-ярославски: коммунальщики сбросили снег с дороги в Волгу
27 декабря 2017
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Сегодня в Ярославле на нижнем ярусе Волжской набережной почистили дорожки. Трактором. Почистили, да и сбросили в Волгу весь снег, что сгребли. Видео прислал в редакцию читатель 76.ru.
— Это было в 13:50, — говорит читатель. — Снято между Стрелкой и Арсенальной башней.
Экологи говорят, что так делать не нужно, но, тем не менее, не видят в случившемся ничего критичного.
— Там не ездят машины, в снеге нет вредных реагентов и тяжёлых металлов, — успокоила заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Бить тревогу по этому поводу не стоит.
Тем не менее, на снятые кадры оперативно отреагировали в мэрии. Они уже выяснили, как такое произошло и уже наказали виновника.
— В этом месте уборкой занимается предприятие «Горзеленхозстрой», — рассказали в мэрии Ярославля. — У них в инструкциях сказано, что так делать нельзя. Но механизатор ослушался. Ему уже объявлен выговор, а ещё его депремируют.
Кроме того, власти пообещали, что теперь будут более пристально следить за работой «Горзеленхозстроя» по уборке снега.
Тем временем, синоптики дали неутешительный прогноз погоды на ближайшие дни. Новый год в этот раз будем встречать не в сугробе, а в луже.
Фото: читатель 76.ru
Видео: читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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