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Пропавшего в торговом центре подростка нашли
27 декабря 2017
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Пропавшего 16-летнего подростка нашли. Сергей Сорокин вернулся домой живым-здоровым.
— Мальчика нашли сотрудники полиции, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Напомним, Сергей Сорокин пропал ещё 22 декабря. Подростка искали по торговым центрам. Именно там мальчик вместо учёбы чаще всего проводил время.
Фото: УМВД по ЯО
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