Ярославский губернатор расскажет, чем занимались чиновники целый год

Губернатор впервые открыто встретится с журналистами

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов расскажет, чем занимались власти региона целый год.

Глава региона проведёт большую пресс-конференцию, на которой расскажет об итогах социально-экономического развития области за 2017.

— Пресс-конференция планируется на конец января следующего года, когда будут подведены все социально-экономические итоги двенадцати месяцев работы правительства области, — рассказали в правительстве региона.

Это будет первая открытая встреча Дмитрия Миронова с журналистами за всё время его работы в Ярославской области.

Напомним, Дмитрий Миронов назначен главой Ярославской области по указу президента в конце июля 2016 года.