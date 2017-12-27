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Ярославский губернатор расскажет, чем занимались чиновники целый год
27 декабря 2017
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов расскажет, чем занимались власти региона целый год.
Глава региона проведёт большую пресс-конференцию, на которой расскажет об итогах социально-экономического развития области за 2017.
— Пресс-конференция планируется на конец января следующего года, когда будут подведены все социально-экономические итоги двенадцати месяцев работы правительства области, — рассказали в правительстве региона.
Это будет первая открытая встреча Дмитрия Миронова с журналистами за всё время его работы в Ярославской области.
Напомним, Дмитрий Миронов назначен главой Ярославской области по указу президента в конце июля 2016 года.
Фото: Дмитрий Миронов / vk.com
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