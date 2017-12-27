WhatsApp откажется в 2018 году от поддержки ряда моделей смартфонов

WhatsApp продолжит внедрять новые и улучшенные старые функции

Мессенджер WhatsApp откажется от поддержки некоторых популярных операционных систем с 1 января 2018 года, сообщает ИА Regnum.

Руководство мессенджера объясняет это тем, что WhatsApp продолжит внедрять новые и улучшенные старые функции. При этом работающие на устаревших версиях операционных систем смартфоны могут не справиться с возросшей требовательностью приложения.

С 1 января 2018 года WhatsApp перестанет работать на мобильных устройствах с Windows 8.0 и старше. Также сообщается, что перестанут поддерживаться смартфоны с BlackBerry OS и BlackBerry 10. Создатели мессенджера отметили, что отказ от поддержки устаревших версий пройдет постепенно. Также в будущем году будет остановлена поддержка Nokia S40, а двумя годами позднее WhatsApp перестанет работать на устройствах, использующих Android версии 2.3.7 и старше.