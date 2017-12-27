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Работники ярославского садика недокармливали детей
27 декабря 2017
3 051 7
Один из садиков в Заволжском районе недокармливал детей. Работники давали детям порции меньше, чем положено по стандартам. Сейчас Заволжская прокуратура разбирается, кто именно из сотрудников объедал детей.
При проверке выявили ещё одно нарушение: руководство садика заключила десять договоров с организацией «Соцпитание» без проведения аукционов.
— В отношении заведующей возбуждено два административных дела, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.
А недавно ярославские чиновники проверили, чем кормят детей в садиках.
Фото: Александра Савельева
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