Работники ярославского садика недокармливали детей

Порции давали меньше, чем нужно

Один из садиков в Заволжском районе недокармливал детей. Работники давали детям порции меньше, чем положено по стандартам. Сейчас Заволжская прокуратура разбирается, кто именно из сотрудников объедал детей.

При проверке выявили ещё одно нарушение: руководство садика заключила десять договоров с организацией «Соцпитание» без проведения аукционов.

— В отношении заведующей возбуждено два административных дела, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.

А недавно ярославские чиновники проверили, чем кормят детей в садиках.