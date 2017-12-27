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Фоторепортаж
Потомок купеческого рода Понизовкиных просит спасти накренившийся Дом сорока
27 декабря 2017
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— Сделай что-нибудь, дом гибнет! — так встретили потомка известного ярославского купеческого рода Владимира Понизовкина в поселке Красный Профинтерн.
Там, недалеко от замка Понизовкина, стоит так называемый Дом сорока — пятиэтажный 40-квартирный дом, построенный Понизовкиными для служащих завода. В те далекие времена получить квартиру в «сорока» считалось очень престижным. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, буквально разваливается.
— А что я сделаю? — недоумевает Владимир Понизовкин. — Могу лишь воззвать к властям и попробовать обратить их внимание на эту проблему: очевидно, что она требует срочного решения, так как здание уже наклонено. Возможно, отреагирует губернатор, возможно, кто-то из депутатов.
Дом сорока для служащих фабрики в Красном Профинтерне купец Понизовкин построил в 1913 году.
И один депутат уже отреагировал. Ему Владимир Понизовкин лично рассказал о проблеме.
— С начала 2000-х годов жители этого дома начали бить тревогу, — говорит депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев. — С огромными проблемами людям удалось добиться признания его аварийным. Они были рады и уверены, что их расселят до 31 декабря 2012 года. Но не тут-то было. Прошло пять лет, а люди так и живут в условиях, угрожающих их жизни.
Депутат написал заявление в прокуратуру. Теперь он, Владимир Понизовкин, и жители Дома сорока ждут реакции.
Напомним, у рода Понизовкиных в Ярославле осталось большое наследие. Замок Понизовкина в Красном Профинтерне удалось спасти от разрушения — сейчас в нем проводят фотосессии и концерты. Доходный дом Понизовкиных, что на пересечении улиц Собинова и Свободы в Ярославле, разрушили владельцы, которые выкупили здание у государства.
Сейчас потомок купеческого рода Владимир Понизовкин, который сам живет в Москве, надеется, что дом удастся отстоять. Тем временем в Ярославле выставят на аукцион территорию, которая освободилась после сноса старых домов.
Фото: Владимир Понизовкин
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