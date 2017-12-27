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Дождь и лужи: какая погода ждёт ярославцев в Новый год
27 декабря 2017
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Новый год будем встречать не в сугробе, а в луже. Синоптики дали неутешительный прогноз: в ночь с 31 декабря на 1 января температура воздуха будет держаться на отметке в ноль градусов. А вот днём ещё больше потеплеет — до +2.
— Аномально высокие температуры сохранятся вплоть до конца первой недели нового года. В саму же новогоднюю ночь, а также днём 1 января ожидаются осадки в виде мокрого дождя и снега, — рассказали специалисты центра «Фобос».
Ранее 76.ru рассказывал о том, чем заняться в новогодние праздники и публиковал полную программу на каникулы.
Фото: Александра Савельева
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