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Проблема
Церковный приход забрал себе кусок национального парка вместе с рекой
27 декабря 2017
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В Переславском районе Ярославской области земли, которые остались после загнувшегося колхоза «Рассвет», к рукам прибрали новые хозяева. Да еще какие земли! В охранной зоне национального парка «Плещеево озеро». Вместе с куском речки Большая Слуда.
— В собственность забрали два земельных участка общей площадью около трех тысяч квадратных метров, — уточняют в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Участок размером почти с половину футбольного поля обнесли забором. По обе стороны реки. А через какое-то время на этой земле появилась часовня.
— Землю оформили на нескольких людей и организаций, а в их числе — православный приход Покровского храма, — рассказали в Ярославском областном суде.
По закону участки с реками оформлять в собственность в России нельзя. Поэтому в дело вмешались сотрудники природоохранной прокуратуры. Они подали иск в суд. Суд заявление удовлетворил и чуть уменьшил границы участка, а именно вывел из собственности речку и небольшую береговую зону.
Скорее всего, на работе часовни дела судебные никак не отразятся. Но точный ответ в переславской епархии обещают дать позже.
А в селе Арефино Рыбинского района этой осенью из местного храма вынесли церковной утвари более чем на 390 тысяч рублей. Ограбил храм местный 35-летний мужчина. Он туда пролез, разрушив кирпичную кладку.
Фото: Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура
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