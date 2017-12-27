|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Иномарка сбила пешехода: женщине переломало руки и ноги
27 декабря 2017
4 875 6
В Ярославле пешеход снова попал под колёса авто. 26 декабря на улице Красноборская девушка за рулём «Хонды» сбила человека.
— В результате ДТП 31-летняя женщина получила переломы рук и ног, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле на пешеходном переходе насмерть сбили воспитательницу из детского садика.
Фото: УГИБДД по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 782 Вторичное жилье 4 704 Сдам в аренду 690 Коммерческая 173 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Стиль и красота
Фильм недели
позавчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров