Иномарка сбила пешехода: женщине переломало руки и ноги

Женщину сбили в светлое время суток

В Ярославле пешеход снова попал под колёса авто. 26 декабря на улице Красноборская девушка за рулём «Хонды» сбила человека.

— В результате ДТП 31-летняя женщина получила переломы рук и ног, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле на пешеходном переходе насмерть сбили воспитательницу из детского садика.