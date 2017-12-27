|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В новогоднюю ночь на гулянья ярославцев будут пускать через металлоискатели
27 декабря 2017
601 1
В ночь с 31 декабря на 1 января праздник в Ярославле будет греметь на 11 площадках. Чтобы обеспечить порядок на улицах, полиция увеличит количество нарядов. Полицейские будут патрулировать основные места отдыха, на дорогах выставят дополнительные экипажи ГИБДД. На экстренные случаи создан резерв полицейских.
За несколько часов до начала праздника места новогодних гуляний проверят сотрудники полиции с собаками и спецтехникой и возьмут их под охрану.
— Допуск граждан к местам проведения торжеств будет осуществляться после осмотра с использованием стационарных и ручных металлодетекторов, — сообщили в полиции.
Всего для охраны порядка в городе будут дежурить 1200 полицейских.
Смотрите полную программу новогодних гуляний.
Читайте также: «Верю, но доказать не могу!» — восемь историй про детскую веру в Деда Мороза.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Фото: Следить за порядком будут 1200 полицейских
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 782 Вторичное жилье 4 704 Сдам в аренду 690 Коммерческая 173 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Стиль и красота
Фильм недели
позавчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров