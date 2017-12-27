В новогоднюю ночь на гулянья ярославцев будут пускать через металлоискатели

В ночь с 31 декабря на 1 января праздник в Ярославле будет греметь на 11 площадках. Чтобы обеспечить порядок на улицах, полиция увеличит количество нарядов. Полицейские будут патрулировать основные места отдыха, на дорогах выставят дополнительные экипажи ГИБДД. На экстренные случаи создан резерв полицейских.

За несколько часов до начала праздника места новогодних гуляний проверят сотрудники полиции с собаками и спецтехникой и возьмут их под охрану.

— Допуск граждан к местам проведения торжеств будет осуществляться после осмотра с использованием стационарных и ручных металлодетекторов, — сообщили в полиции.

Всего для охраны порядка в городе будут дежурить 1200 полицейских.

Смотрите полную программу новогодних гуляний.

Читайте также: «Верю, но доказать не могу!» — восемь историй про детскую веру в Деда Мороза.