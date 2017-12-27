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Медцентру в Ярославской области запретили досаждать звонками горожанам
27 декабря 2017
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Антимонопольщики выдали рыбинскому медцентру предписание о том, чтобы они прекратили обзванивать горожан.
Звонки из медицинского центра «Селена-М» поступали жителям Рыбинска, при этом автоответчик рассказывал им об услугах компании и приглашал на прием. Поскольку фирма не получала согласия абонентов на телефонную рекламу, антимонопольщики признали, что она нарушает закон о рекламе.
— Антимонопольный орган признал такие действия нарушением федерального закона «О рекламе», — сообщили в ярославском УФАС.
Сейчас на рассмотрении антимонопольной службы находится еще одно похожее дело, но уже в отношении другого медицинского центра, который находится в Ярославле на улице Флотской.
Если вам досаждают телефонные звонки с рекламой, при обращении к антимонопольщикам необходимо к заявлению приложить аудиозапись разговора или подробно его пересказать, добавить детализацию звонков или дать согласие на обработку персональных данных.
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Фото: Селена-М/VK.com
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