Медцентру в Ярославской области запретили досаждать звонками горожанам

Антимонопольщики выдали рыбинскому медцентру предписание прекратить обзванивать горожан

Антимонопольщики выдали рыбинскому медцентру предписание о том, чтобы они прекратили обзванивать горожан.

Звонки из медицинского центра «Селена-М» поступали жителям Рыбинска, при этом автоответчик рассказывал им об услугах компании и приглашал на прием. Поскольку фирма не получала согласия абонентов на телефонную рекламу, антимонопольщики признали, что она нарушает закон о рекламе.

— Антимонопольный орган признал такие действия нарушением федерального закона «О рекламе», — сообщили в ярославском УФАС.

Сейчас на рассмотрении антимонопольной службы находится еще одно похожее дело, но уже в отношении другого медицинского центра, который находится в Ярославле на улице Флотской.

Если вам досаждают телефонные звонки с рекламой, при обращении к антимонопольщикам необходимо к заявлению приложить аудиозапись разговора или подробно его пересказать, добавить детализацию звонков или дать согласие на обработку персональных данных.

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