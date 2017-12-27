|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославский дизайнер одела звезду фильма «Экипаж»
27 декабря 2017
1 176 3
Ярославский дизайнер Оля Костерина одевает кинозвёзд. Известная актриса Екатерина Шпица, которая знакома зрителю по таким фильмам, как «Экипаж», «Завтрак у папы», «Ёлки», появилась на благотворительном вечере в идеальном красном платье от Оли Костериной. Екатерина похвасталась элегантным образом в своём Instagram. На фото она вместе с подругой актрисой Аглаей Тарасовой.
— Чёрно-красный коктейль искристого перца и красной сочности, — так прокомментировала Екатерина свой образ и образ подруги.
Напомним, дизайнер Оля Костерина родом из Ярославля. Несколько лет назад девушка уехала в Испанию, чтобы поступить в Институт дизайна. Девушка с успехом закончила его и теперь одевает знаменитостей. Её наряды выбирают модели, актрисы и певицы. А в октября Оля представила свою коллекцию на Russian Fashion Week и получила высокие оценки от критиков.
Фото: Екатерина Шпица/Instagram
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 782 Вторичное жилье 4 704 Сдам в аренду 690 Коммерческая 173 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Стиль и красота
Фильм недели
позавчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров