Ярославский дизайнер одела звезду фильма «Экипаж»

Екатерина похвасталась своим образом в Instagram

Ярославский дизайнер Оля Костерина одевает кинозвёзд. Известная актриса Екатерина Шпица, которая знакома зрителю по таким фильмам, как «Экипаж», «Завтрак у папы», «Ёлки», появилась на благотворительном вечере в идеальном красном платье от Оли Костериной. Екатерина похвасталась элегантным образом в своём Instagram. На фото она вместе с подругой актрисой Аглаей Тарасовой.

— Чёрно-красный коктейль искристого перца и красной сочности, — так прокомментировала Екатерина свой образ и образ подруги.

Напомним, дизайнер Оля Костерина родом из Ярославля. Несколько лет назад девушка уехала в Испанию, чтобы поступить в Институт дизайна. Девушка с успехом закончила его и теперь одевает знаменитостей. Её наряды выбирают модели, актрисы и певицы. А в октября Оля представила свою коллекцию на Russian Fashion Week и получила высокие оценки от критиков.