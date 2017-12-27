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В Ярославской области выпустят новую серию больших кораблей
27 декабря 2017
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Рыбинский завод «Верфь братьев Нобель» получил большой заказ на производство новых кораблей. Судостроительный и судоремонтный завод создаст серию больших сухогрузов для перевозки зерна. У завода заказали сразу восемь кораблей.
— Это знаковый проект для предприятия. Два года оно стояло без заказов, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Сделали всё возможное, чтобы вывести завод из кризиса. С октября «Верфь братьев Нобель» вошла в состав концерна «Калашников» и теперь совместно с «Вымпелом» будет развивать гражданское судостроение. А это гарантированный объем заказов на десятилетие вперед.
Сухогрузы создадут для «Волго-Донской судоходной компании», они будут плавать по Волге, Каспийскому, Азовскому, Чёрному морям, а также по средиземноморскому бассейну.
Суда проекта RSD 79 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), контейнеров международного стандарта, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов и угля. Максимальная грузоподъемность — 11 тысяч кубических м, длина судна — 141 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м.
Какие заводы Ярославской области ожили в этом году после кризиса.
Фото: Верфь братьев Нобель
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