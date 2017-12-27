В Ярославской области выпустят новую серию больших кораблей

Рыбинский завод соберёт восемь крупных сухогрузов

Рыбинский завод «Верфь братьев Нобель» получил большой заказ на производство новых кораблей. Судостроительный и судоремонтный завод создаст серию больших сухогрузов для перевозки зерна. У завода заказали сразу восемь кораблей.

— Это знаковый проект для предприятия. Два года оно стояло без заказов, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Сделали всё возможное, чтобы вывести завод из кризиса. С октября «Верфь братьев Нобель» вошла в состав концерна «Калашников» и теперь совместно с «Вымпелом» будет развивать гражданское судостроение. А это гарантированный объем заказов на десятилетие вперед.

Сухогрузы создадут для «Волго-Донской судоходной компании», они будут плавать по Волге, Каспийскому, Азовскому, Чёрному морям, а также по средиземноморскому бассейну.

Какие заводы Ярославской области ожили в этом году после кризиса.