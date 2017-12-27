В Ярославле мать бросила свою 11-месячную дочку

Женщину ищет полиция

В Ярославле мама бросила свою 11-месячную дочку. Полиция, прибывшая в поселок Текстилей Красноперекопского района, нашла младенца у посторонних людей. Мамы или других родственников рядом не было.

— Личность матери удалось установить. Это 24-летняя Светлана Вишнякова. Если вы располагаете информацией о ее месте нахождения, позвоните по телефонам 21-02-02, 74-68-77, — пояснили в УМВД по Ярославской области.

Сейчас 11-месячная малышка находится в больнице.