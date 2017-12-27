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Томас и Даниэла: какие имена в этом году выбирали ярославцы своим детям
27 декабря 2017
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В ярославском ЗАГСе назвали самые необычные имена детей в 2017 году. Родительская фантазия не знает предела. Нашлись ярославцы, которые назвали своих сыновей Юлий, Томас, Яков и Яромир.
— Среди девочек самыми необычными именами стали Адель, Ясна, Даниэла, Эльмира и Юлианна, — рассказали в ярославском ЗАГСе.
А недавно мы рассказывали о том, что ярославцы попросили себе на Новый год.
Фото: Александра Савельева
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