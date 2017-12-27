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Пьяный работник автомойки угнал автомобиль клиента и попал в аварию
27 декабря 2017
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Фрунзенский суд признал виновным 35-летнего ярославца по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Мужчина работал на автомойке. Ну и выпил на работе. В начале октября к нему приехал помыть машину клиент. Автомобиль оставил и ушёл, а подпивший сотрудник мойки решил развлечься и уехал с мойки на машине клиента кататься по городу. Вот только далеко не уехал — попал в ДТП и решил вернуться.
— Увидев свой автомобиль разбитым после мойки, владелец машины написал заявление в полицию, — рассказали в областной прокуратуре.
За свои развлечения мужчина получил полтора года лишения свободы условно.
Читайте также: ярославец угонял машины, чтобы покататься по набережной.
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Фото: Александра Савельева
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