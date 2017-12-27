|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сегодня в Ярославле снесут «Чайку»
27 декабря 2017
6 819 18
Сегодня в Ярославле снесут самый известный долгострой города — гостиницу «Чайка». Работы начнутся в 15 часов. А уже сейчас огорожена площадка.
— Работы ведёт компания «Тензор», — сообщили в региональном правительстве.
Напомним, пустырь на берегу Которосли, где стоял недострой, изменят кардинально: здесь появится IT-парк — ультрасовременный центр, созданный на основе симбиоза технологий и природы. Каким он будет, можно посмотреть по ссылке. Сама же гостиница здесь стоит с 1979 года.
76.ru будет вести прямой репортаж с места событий.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 782 Вторичное жилье 4 704 Сдам в аренду 690 Коммерческая 173 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Стиль и красота
Фильм недели
позавчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров