Сегодня в Ярославле снесут «Чайку»

Сегодня снесут «Чайку»

Сегодня в Ярославле снесут самый известный долгострой города — гостиницу «Чайка». Работы начнутся в 15 часов. А уже сейчас огорожена площадка.

— Работы ведёт компания «Тензор», — сообщили в региональном правительстве.

Напомним, пустырь на берегу Которосли, где стоял недострой, изменят кардинально: здесь появится IT-парк — ультрасовременный центр, созданный на основе симбиоза технологий и природы. Каким он будет, можно посмотреть по ссылке. Сама же гостиница здесь стоит с 1979 года.

76.ru будет вести прямой репортаж с места событий.