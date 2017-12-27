Водитель, погибший в ДТП на Октябрьском мосту, был лишён прав за пьяную езду

Авария собрала огромную пробку на мосту

В УМВД по Ярославской области подтвердили, что погибший в странном ДТП на Октябрьском мосту водитель автомобиля «Ауди» ранее был привлечен к административной ответственности.

— По решению суда он был лишен права управления транспортными средствами. Однако в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии данный факт не рассматривается, так как не образует причинно-следственной связи с наступившими последствиями в ДТП, — уточнили в полиции.

Напомним, авария произошла вечером 22 декабря. На Октябрьском мосту столкнулись «Тойота» и «Ауди». Погиб 29-летний водитель «Ауди». Водитель «Тойоты» был пьян, но его не стали арестовывать из-за состояния здоровья.