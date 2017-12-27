Ярославца, задушившего жену из-за двух тысяч, арестовали на два месяца

Убил жену и тут же раскаялся

Во Фрунзенском районе суд решил участь ярославца, который задушил собственную жену.

— Мужчину заключили под стражу на два месяца, — рассказали в Следственном комитете.

Напомним, что 15 декабря 53-летний ярославец задушил свою 51-летнюю жену из-за двух тысяч рублей. Трагедия произошла 15 декабря в одном из домов по улице Гагарина. Мужчина был пьян, когда жена заметила, что пропали две тысячи рублей. Женщина спросила мужа, где деньги, а он разозлился, избил её и задушил проводом от настольной лампы.

В полицию с повинной муж пришёл сам.