|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославца, задушившего жену из-за двух тысяч, арестовали на два месяца
27 декабря 2017
2 533 10
Во Фрунзенском районе суд решил участь ярославца, который задушил собственную жену.
— Мужчину заключили под стражу на два месяца, — рассказали в Следственном комитете.
Напомним, что 15 декабря 53-летний ярославец задушил свою 51-летнюю жену из-за двух тысяч рублей. Трагедия произошла 15 декабря в одном из домов по улице Гагарина. Мужчина был пьян, когда жена заметила, что пропали две тысячи рублей. Женщина спросила мужа, где деньги, а он разозлился, избил её и задушил проводом от настольной лампы.
В полицию с повинной муж пришёл сам.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 3 782 Вторичное жилье 4 704 Сдам в аренду 690 Коммерческая 173 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Стиль и красота
Фильм недели
позавчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров