В Ярославской области появилось 17 морозоустойчивых скорых

Этим машинам всё нипочём

Сразу 17 новых машин скорой помощи поступили в Ярославскую область. Две из них будут колесить по Ярославлю, остальные — по районам.

— Это новый для нас транспорт, — говорит главный врач станции скорой помощи Андрей Живой. — Машины класса «Б» ГАЗ «Некст». Они очень удобные в эксплуатации, выносливые и комфортные для врачей и пациентов. Подключены к системе ГЛОНАСС.

Машины получили Переславская районная больница, Большесельская, Борисоглебская, Даниловская, Некрасовская, Пошехонская, Некоузская, Тутаевская, Пречистенская, Ярославская и Ростовская.

Эти машины особенные — изменённые рессоры обеспечивают плавность хода, есть подогрев двигателя и салона, так называемый сухой фен. Это обеспечивает бесперебойную работу техники даже в сильные морозы.

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