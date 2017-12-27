Скидки выжили не все: с января заработают урезанные госпрограммы покупки автомобилей

С 1 января 2018 года россияне вновь смогут купить автомобиль по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые действовали в прошлом году, но из-за ажиотажного спроса закончились раньше срока в октябре.

К сожалению, условия программ изменились: если раньше клиент получал субсидированную ставку кредитования (минус 6,7% от ставки банка), то теперь кредит берется на условиях банка, хотя остается верхний потолок в 18%. «Профит» клиента — это скидка в 10% на первоначальный взнос (эквивалентна прямой скидке в 10%), тогда как раньше он получал одновременно и сниженную кредитную ставку. Об этом нам сообщили представители АО «МС Банк Рус».

Обе схемы адресованы покупателям новых автомобилей российской сборки и ценой до 1,45 млн рублей, которые покупаются в кредит. Максимальный срок кредита вырос с 3 до 5 лет.

Например, если взять Lada Vesta стоимостью около 600 тысяч рублей, экономия составит 60 тысяч рублей, тогда как раньше за счет субсидированной ставки клиент получал льгот более чем на 100 тысяч.

Программа «Семейный автомобиль» рассчитана на людей, которые имеют двух детей несовершеннолетнего возраста. Для подтверждения достаточно свидетельств о рождении. В программе «Первый автомобиль» участвуют те, кто покупают машину первый раз в жизни — достоверность информации банки проверят самостоятельно.

Первым участие в программе подтвердил «Сетелем Банк».

— Востребованность адресных программ превзошла самые смелые ожидания, и за три месяца действия в 2017 году они стали по-настоящему народными, — комментирует директор управления продаж «Сетелем Банка» Ильдар Фасхутдинов. — Мы приветствуем решение Правительства РФ возобновить действие госпрограмм с 1 января 2018 года. Теперь клиенты смогут воспользоваться длительным сроком кредитования до 5 лет.

Российская сборка является обязательным условием при оформлении сделки

С 1 января в программе будет участвовать и АО «МС Банк Рус» (дочерний банк Mitsubishi Corporation).

— Сейчас в Правительстве РФ идет согласование последних деталей, но мы уже получили подтверждение, что программы заработают с начала года, и готовим все необходимые документы, чтобы клиенты могли воспользоваться ими уже с 1 января, — пояснила нам представитель «МС Банк Рус» Анастасия Жиганшина. — В модельном ряду Mitsubishi под условие программы попадает Outlander, но также наш банк финансирует покупку автомобилей других марок. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кроме того, условия программ суммируются с нашими внутренними программами, в том числе речь о кредитах с нулевой переплатой (с компенсацией переплаты за счет дополнительной скидки).

Третьим банком, готовым к оперативному возобновлению работы, стал «Русфинанс Банк».

— Важно отметить, что в «Русфинанс Банке» клиенты могут воспользоваться также нашими собственными программами, которые суммируются с госпрограммами, — пояснила директор департамента автокредитования «Русфинанс Банка» Наталья Русова.

Ожидается, что в ближайшие дни участие подтвердят и другие кредитных организации.

Что касается марок и моделей, участвующих в программе, то он не изменился. Поскольку операторами программы являются банки, вы можете обратиться к любому дилеру, который занимается автомобилями, попадающими под условия программы: российская сборка и цена до 1,45 млн рублей. Программы позволяют купить «прошлогодний» автомобиль 2017 года выпуска, а ценовой лимит учитывает возможные скидки — другими словами, под программы попадают и более дорогие автомобили, если производитель снизит за счет спецпрограмм цену до 1,45 млн рублей.

Минпромторг рассматривал перспективу исключить из участия в программе автомобили, не оснащенные системой ЭРА-ГЛОНАСС. Формально она является обязательной для всех новых автомобилей, но из-за особенностей сертификации ее лишен ряд значимых моделей, например Lada Granta. Будет ли подобное требование в окончательных условиях программы, мы узнаем на днях.

— Мы приветствуем решение правительства РФ возобновить действие госпрограмм с 1 января 2018 года, — отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. — Более 9 тысяч клиентов Hyundai уже успели воспользоваться программой в 2017 году, и мы уверены, что в новом году программа поддержки также будет востребована у наших клиентов.

Хороший повод получить скидку: купить прошлогодний автомобиль из наличия в январе-феврале

Hyundai, как и родственная марка KIA, а также Lada и Renault стали основными «выгодополучателями» программ. Всего в прошлом году с их помощью реализовано 54 тысячи автомобилей, причем чуть большей популярностью пользовалась программа «Семейный автомобиль» — 30 тысяч сделок.

Минпромторг пообещал инициировать изменение налогового законодательства, чтобы участники госпрограмм были освобождены от уплаты налога с полученной выгоды. С Минфином согласованы изменения в статью 217 НК РФ, и данные об участниках программ поступят в налоговые органы в срок до 1 апреля.

Тем, кто хочет воспользоваться программами, имеет смысл держать руку на пульсе. Во-первых, есть предпосылки к удорожанию автомобилей, когда дилеры распродадут остатки машин 2017 года выпуска. Во-вторых, пока не ясен объем финансирования программ в 2018 году: опыт прошлого года показывает, что спрос может оказаться выше расчетного.