Здоровья, денег и щеночка: что ярославцы попросили на Новый год

А если подарят щеночка, то будет и любовь!

Завтра на Советскую площадь к ярославцам приедет настоящий Дед Мороз. Да-да, тот самый из Великого Устюга. Мы воспользовались случаем и спросили у ярославцев, а что бы они попросили у сказочного волшебника. И вот результаты опроса в нашей группе Вконтакте:

Хочу любви! — 7,1%;

Здоровья себе и близким — 61,6%;

Хорошую работу — 5,7%;

Много денег — 12,3%;

Щеночка — 2,3%;

Мир во всем мире! — 8,4%;

Пусть вырастет биткоин — 1,4%.

Один человек попросил «Жигули».

Смотрите полную программу новогодних гуляний.

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