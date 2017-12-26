Ярославцы просили обезопасить тротуар на Московском проспекте, где сбили мужчину

Этот переход опасен для пешеходов

Ярославцы просят обезопасить тротуар на Московском проспекте. На повороте с магистрали на улицу Песочную, сразу за железнодорожным мостом, накануне случилось ДТП — грузовик сбил мужчину.

— Тут нужен тротуар вдоль всей дороги хотя бы с одной стороны. Из-за насыпи там действительно опасно передвигаться, — считает ярославец Валерий Пьяньков.

Мужчина уже даже обращался в правоохранительные органы со своим предложением. Но получил отказ два года назад.

— Необходимость оборудования пешеходного перехода искусственными неровностями отсутствует, — опровергли тогда предложение ярославца в УМВД по Ярославской области.