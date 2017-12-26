Ярославль замело: гуляем по заснеженному городу

Ура, зима!

Ух, сегодня закружило с самого утра! Будто извиняясь за долгие дождливые дни, природа навёрстывает и выдаёт нам снег щедрой рукой. Вот спасибо! Фотограф 76.ru усидеть в такую погоду в редакции не смогла. Шапку натянула — и бросилась в снежные вихри. И принесла с улиц большой белый фоторепортаж.

Видимость на дорогах сегодня неважная

Город заметает

Продавать горожанам елочки надо с хорошим настроением

Во-о-от такая большая и красивая у нас елка дома будет!

Пернатые клубочки

На Свободе сегодня несвободно

Дворников метель не очень радует