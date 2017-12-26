Ярославль замело: гуляем по заснеженному городу

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Фоторепортаж
Ух, сегодня закружило с самого утра! Будто извиняясь за долгие дождливые дни, природа навёрстывает и выдаёт нам снег щедрой рукой. Вот спасибо! Фотограф 76.ru усидеть в такую погоду в редакции не смогла. Шапку натянула — и бросилась в снежные вихри. И принесла с улиц большой белый фоторепортаж.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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