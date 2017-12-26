У ярославны за долги отобрали трёшку и дорогую иномарку

Женщина лишилась практически всего

52-летняя ярославна накопила долгов на несколько миллионов рублей. Но почему-то не спешила их возвращать. Поэтому женщина лишилась квартиры и дорогой иномарки.

Она задолжала крупную сумму нескольким организациям, знакомым. Кроме того, 52-летняя женщина в течение долгого времени не платила за квартиру. Судебные приставы арестовали у неё трёхкомнатную квартиру. Но и это никак не повлияло на должницу.

— Оформляя очередной кредит, женщина оставила в залог дорогой автомобиль Volvo. По требованию судебного пристава она отказалась предоставить его. Тогда машину разыскали и арестовали. В скором времени автомобиль уйдёт с аукциона, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.