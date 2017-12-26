Ярославль встал: пробки достигли столичных размеров

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Онлайн-трансляция
Сегодня Ярославле уже в обед началась беда на дорогах — карта с дорожными заторами покраснела около 14 часов. По центру Ярославля машины передвигаются со скоростью 5–7 километров в час. Что происходит сейчас на городских магистралях, где самые крупные пробки, аварии и происшествия — следим в режиме онлайн.
Мы спросили у коммунальщиков, как будут убирать город в час пик.
14:45 Проспект Толбухина стоит от моста до улицы Свободы.
Зато наш фотограф Саша Савельева вышла и прогулялась пешком по заснеженному городу. Кадры получились атмосферные!
14:27 Дневной снег с дорог ещё не убирали. Сейчас в таком состоянии все основные магистрали Ярославля.
14:24 С дорог передают о столкновении на площади Волкова, из-за чего выезд с круга на Первомайскую улицу стал ещё более трудным.
14:21 Зато на улице Городской вал решили, наконец, отремонтировать асфальт вокруг люков. Соответственно, на дороге тоже затруднено движение.
14:19 На перекрёстке улиц Чкалова и Чехова — авария на трамвайных путях. Здесь начала образовываться пробка.
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Фото: Ярнет, Александра Савельева, Facebook, Евгений Жаворонков, Яндекс.Карты
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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