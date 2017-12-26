Ярославль встал: пробки достигли столичных размеров

Затор на Московском проспекте в сторону района

Сегодня Ярославле уже в обед началась беда на дорогах — карта с дорожными заторами покраснела около 14 часов. По центру Ярославля машины передвигаются со скоростью 5–7 километров в час. Что происходит сейчас на городских магистралях, где самые крупные пробки, аварии и происшествия — следим в режиме онлайн.