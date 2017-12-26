Под Ярославлем на трассе закружило две иномарки

Машины закружило во время поворота трассы

Сегодня днем на трассе на подъезде к Ярославлю закружило и увело на обочину сразу две иномарки. Всё произошло по дороге из села Карабиха на виадуке у нефтеперерабатывающего завода.

На обочину вынесло сразу двоих — закружило на снежной дороге во время затяжного поворота.

— Снег — это красиво, но небезопасно. Даже на небольших скоростях может закружить, — предупреждает автолюбитель Темур Абдулаев.

Авария обошлась без пострадавших — лишь иномарки сильно помяли свои кузовы.

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