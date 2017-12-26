Метель в час пик: коммунальщики обещают убирать город до последней снежинки

Коммунальщики усиленно борются с последствиями снегопада, но на дорогах всё равно затруднено движение транспорта

Сегодня весь день в Ярославле идёт снегопад. Точнее, снег то прекращает валить, то снова начинает. Сейчас затруднено движение на некоторых центральных улицах города (Первомайской, Советской, Толбухина, Победы, Большой Октябрьской, Комсомольской). Но по 5 или 7 км/ч транспорт всё же едет.

Синоптики не исключают, что снегопад продолжится. А коммунальщики готовятся к тому, чтобы городские дороги не превратились к вечернему часу пик в одну большую пробку.

— Дороги обработали противогололедными материалами, — рассказали в мэрии Ярославля. — С часу дня усилены работы по уборке: сформированы звенья из комбинированных дорожных машин для очистки улично-дорожной сети от накопившейся снежной массы, с последующей обработкой противогололедными материалами. Это делается для предотвращения зимнего наката и скользкости.

Также в мэрии заверили, что коммунальщики будут работать в усиленном режиме, пока снегопад полностью не закончится.

Напомним, вчера Ярославль встал три раза в пробки: утром, днём и вечером. Коммунальщики стараются, чтобы сегодня это не повторилось.