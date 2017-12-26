Обратная связь

Город

Метель в час пик: коммунальщики обещают убирать город до последней снежинки

26 декабря 2017
1 517 5
дороги, авто, снег, погода, коммуналка, метель, Ярославль

Сегодня весь день в Ярославле идёт снегопад. Точнее, снег то прекращает валить, то снова начинает. Сейчас затруднено движение на некоторых центральных улицах города (Первомайской, Советской, Толбухина, Победы, Большой Октябрьской, Комсомольской). Но по 5 или 7 км/ч транспорт всё же едет.

Синоптики не исключают, что снегопад продолжится. А коммунальщики готовятся к тому, чтобы городские дороги не превратились к вечернему часу пик в одну большую пробку.

— Дороги обработали противогололедными материалами, — рассказали в мэрии Ярославля. — С часу дня усилены работы по уборке: сформированы звенья из комбинированных дорожных машин для очистки улично-дорожной сети от накопившейся снежной массы, с последующей обработкой противогололедными материалами. Это делается для предотвращения зимнего наката и скользкости.

Также в мэрии заверили, что коммунальщики будут работать в усиленном режиме, пока снегопад полностью не закончится.

Напомним, вчера Ярославль встал три раза в пробки: утром, днём и вечером. Коммунальщики стараются, чтобы сегодня это не повторилось.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Подробности смертельного ДТП на Октябрьском мосту: погибший водитель ехал с корпоратива жены

Новостройки 3 509 Вторичное жилье 4 346 Сдам в аренду 706 Коммерческая 172
Добавить объявление о продаже недвижимости
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером

Ярославский «Локомотив» продлит контракт с главным тренером
Бизнес
Сохранить и приумножить

Сохранить и приумножить

Фильм недели
вчера
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (3): типичный проект для... далее
19 декабря
«Звездные войны»: когда интрига не важна
Страсти в самой известной и самой далекой галактике разгораются нешуточные.
Комментарии (29): во во зажрались ........... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,57 58,06
EUR 68,32 68,84
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 27.12
USD 57,73 -0,46
EUR 68,54 -0,55
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2017. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.